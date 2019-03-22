مقتل فلسطينيان واصابة العشرات في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – قتل فلسطينيان واصيب العشرات في مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الاسرائيلي قرب حدود قطاع غزة.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني في تصريح أرسله لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الجمعة، إن “اجمالي الحالات التي تعاملت معها طواقم الجمعية اليوم الجمعة في قطاع غزه هي شهيدان و٢٣٧ اصابة”.

واضاف أن “٥٣ اصابة كانت بالرصاص الحي و٦ نتيجة الرصاص المطاط و١٢١ نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع”.

من جهته قال الجيش الاسرائيلي في بيان “منذ ساعات الظهر تجمهر نحو ٩٥٠٠ مشاغب فلسطيني في عدة مناطق على السياج الأمني مع قطاع غزة وقاموا بإلقاء الحجارة وبإشعال الإطارات وبإلقاء العبوات الناسفة”.

واضاف “لقد تعاملت قوات الجيش مع هذه الأعمال مستخدمةً وسائل لتفريق المظاهرات وإطلاق النار وفقًا للتعليمات”. واختتم الجيش الاسرائيلي بالقول إن “عدة مناطق على السياج الأمني مع غزّة شهدت حالات عنف كبيرة من قبل المشاغبين الفلسطينين”.