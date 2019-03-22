مفوض أوروبي: الهجرة تحد كبير يتطلب خطة مارشال لأفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – قال مفوض أوروبي “نحن بحاجة إلى خطة مارشال جديدة لأفريقيا”، لمواجهة أزمة الهجرة.

واقترح المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستيليانيدس، في تصريحات على هامش مؤتمر: “تضامن في أوروبا التي تحمي: تعزيز الدفاع المدني عن طريق (rescEU) الذي عقد في نابولي، جنوب إيطاليا.

يذكر أن (rescEU) هو نظام أوروبي جديد للاستجابة لأزمات المتعلقة بالكوارث الطبيعية.

وأوضح المفوض ستيليانيدس أن “الهجرة تمثل تحديا لأوروبا، وليس هذا وحسب، بل مشكلة عالمية تتطلب استجابة شاملة”، فـ”نحن بحاجة لرفع الوعي بأن هذه مشكلة الجميع”. وأردف “في رأيي إننا كاتحاد أوروبي، شعرنا بأننا قد بقينا بمفردنا حتى الآن في جهودنا لدعم أفريقيا”.

وتابع ستيليانيدس “يمكننا من خلال أدواتنا تخفيف معاناة هؤلاء الأشخاص”، وكذلك “منحهم الكرامة والأمل أيضًا”. لذا “يجب علينا الضغط على أسباب مشكلات إفريقيا، مثل سوء الإدارة ومشاكل الفساد الحكومي، وخلق فرص عمل جديدة”.

وأشار مفوض الهجرة الأوروربي الى “الحاجة إلى خطة مارشال جديدة، تكمن في جهد عالمي أكثر جذرية”. وخلص إلى القول “إن التعليم أداة ناجعة لمكافحة التجنيد القسري، الزيجات الشابة والزواج القسري”، لافتا الى أن “الاتحاد الأوروبي مثال يحتذى به عالمياً”، في هذا المجال.