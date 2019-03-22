وزيرة دفاع إيطاليا: ربما نفذنا بجلدنا من عمل إرهابي محتمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتّا ترينتا “ربما نفذنا بجلدنا مما كان من شأنه أن يصبح أول مذبحة إرهابية في إيطاليا”، في إشارة الى إختطاف سائق من أصول سنغالية الاربعاء الماضي لحافلة تلاميذ وإضرام النار فيها، في بلدة على أبواب مدينة ميلانو، شمال البلاد.

وفي كلمتها بمناسبة منح وسام تقديري لعناصر الدرك (كارابينييري)، الذين تدخلوا في ميلانو لإنقاذ حياة 51 طالب مدرسة، احتجزهم المعتقل السنغالي في الحافلة، أضافت الوزيرة ترينتا، أنه “حتى لو لم يكن الحادث عملا إرهابًيا كما هو مألوف عادة”، لكنه “فعل ناشئ عن مشكلة لم تجد حلا بعد”، والتي “من واجبنا الإلتزام بها كحكومة”.

هذا وقد أفادت مصادر في وزارة الداخلية الايطالية بأن السلطات تعمل على التحقق من إمكانية سحب الجنسية الايطالية، بموجب المرسوم الأمني الحكومي الجديد، من السائق السنغالي الأصل أوسينيو سي (47 عاماً)، بتهمة “محاولة إرتكاب مجزرة” كما أنها تحقق في كيفية مواصلته العمل كسائق حافلة مدرسية على الرغم من وجود سوابق بحقه تتعلق بالعنف الجنسي والقيادة مخموراً.

وكانت قوات الشرطة قد تمكنت من التدخل في الوقت المناسب لإخراج التلاميذ من الحافلة قبل أن تلتهمها النيران، بعد تلقيها إتصال تلفوني من ذوي أحد التلاميذ الموجودين على متن الحافلة حينها.