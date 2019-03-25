رئيسة الجالية اليهودية بروما تدعو لنقل ذاكرة المحرقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كراكوف – أكدت رئيسة الجالية اليهودية في روما روث دوريغيللو على أهمية تناقل الشهادات عن محرقة اليهود والعمل على استمرار ذكراها الى الأجيال المقبلة.

هذا وقد رافقت دوريغيللو الاثنين، 400 من طلبة الصفوف الثانوية لـ14 بلدية تابعة لروما، في زيارة لمعسكر اعتقال أوشفيتز بيركيناو (بولندا)، المشاركين في “رحلة الذاكرة”، التي يرعاها مجلس لاتسيو الإقليمي.

وأضافت دوريغيللو في نهاية الزيارة، أن “من المهم جمع الشهود”، فـ”شباب اليوم هؤلاء، يتحملون مسؤولية متابعة نقل ما حدث في هذا المكان”، مبينة أنه “ليس مجرد مكان للموت والإبادة”، بل “مكان أرادت البشرية فيه أن تدمر نفسها”.

وأكدت رئيسة الجالية اليهودية “هذا هو الالتزام الذي نعرب لأجله عن امتناننا لرئيس المجلس الإقليمي لمقاطعة لاتسيو”، وهو أنه “جلب شباباً كثيرين الى هنا، حتى الصغار منهم”، لأن “الصف الثالث المتوسط ليس مرحلة سهلةً بالتأكيد”. وأوضحت أنه “إن بقيت مجرد فكرة أو خجل في ذكرياتهم، تفعهم إلى نقل هذا الشعور، فسننتصر حتماً”.

وتأتي الزيارة وفقا لمُعدّيها، بهدف “تعريف ومعاينة المرء الرعب الذي ولّدته الأيديولوجية النازية”، وذلك “لكي لا يتكرر حدوثه مرة أخرى”.