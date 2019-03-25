كونتي: إيطاليا تسعى لمصلحتها وألمانيا المستثمر الاكبر مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتة أية “عزلة” تعيشها حكومته أوروبيا على خلفية إنضمامها إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأنها يوم السبت الماضي خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ.

و في إجابة على سؤال خلال مقابلة مع صحيفة لاستامبا بهذا الصدد، وعن إبتعاد الشريك في الائتلاف الثنائي الحاكم، ماتيو سالفيني، عن هذه الاتفاقية مع بكين، قال كونتي “لقد التزمت هذه الحكومة بالسعي نحو مصالح الإيطاليين وأنا لا أتنازل عن ذلك. الإنتماء الاورو-أطلنطي لإيطاليا لم يكن أبدا موضع شك، ولا حماية البنى التحتية الاستراتيجية الوطنية والإلتزام بمبادئ الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف كونتي “أنا شخصياً تشاطرت مواقفنا مع زملائنا الأوروبيين وطمأنت الحلفاء التاريخيين على الجانب الأخر من الاطلسي”.

وفيما إذا ما تردد عن “العلاقات المعقدة” لحكومته مع كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هي مسألة إختلقتها وسائل الإعلام، قال كونتي “ينبغي علينا وضع حد لهذه الرؤية المنغلقة على الداخل والقول بأن إيطاليا معزولة. تتمتع ألمانيا وفرنسا بعلاقات تجارية أكثر أهمية مع الصين مقارنة بعلاقاتنا معها. صادراتنا إلى الصينيين 13 مليار يورو، بينما تصل صادرات ألمانيا إلى 90 مليار يورو، وعليه فهي عرضة للاستثمارات الصينية أكثر مِنّا ثمان مرات”.

وجدد رئيس الوزراء ” على إيطاليا الاهتمام بمصالح شركاتها، وهي أول من طلب مِنّا دعم أنشطتها تجاه السوق الصينية. ولكن هذا لايعني تقويض أمننا القومي”.