إنفجارات في غزة بعد اعلان الجيش الإسرائيلي بدء غارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-غزة- بدأ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بشن غارات واسعة على أهداف لحركة (حماس) في قطاع غزة ردا على اطلاق صروخ على وسط إسرائيل فجر اليوم ما أدى اى تدمير منزل واصابة 7 اسرائيليين.

وقالت مصادر فلسطينية في القطاع إن اصوات انفجارات سمعت في مناطق عديدة فيه.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، في بيان “بدأ الجيش بشن غارات على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس في أرجاء قطاع غزة”.

وحذر الجيش الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين “من الاقتراب للمباني والمواقع الإرهابية في كافة انحاء القطاع”.

وجاء الهجوم قبل دقائق معدودة من اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في البيت الأبيض.

واعلن الجيش الإسرائيلي اليوم اغلاق عدة مناطق وطرق متاخمة للقطاع، وحظر على المزارعين مزاولة أعمالهم بالقرب من السياج المحيط بالقطاع.

وفي أواسط البلاد قررت سلطة مطار بين غوريون الدولي تغيير مسارات هبوط واقلاع الطائرات.

وفي عسقلان ألغت بلدية المدينة كافة الفعاليات الثقافية والتربوية في المدينة بسبب التطورات الأمنية.

واعلن الجيش الاسرائيلي نشر لواءين عسكريين من قواته النظامية في المنطقة المحيطة بقطاع غزة تحسبا لاي احتمال. وأضاف “تمت تعبئة جنود من الخدمة الاحتياطية لأداء المهام في تشغيل منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ”.