إيطاليا تدين إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتدعو لتجنب التصعيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت وزارة الخارجية الايطالية اليوم الاثنين عن “الادانة الشديدة لإطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف بيان مقتضب “إذ أن وزارة الخارجية تؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، فإنها تجدد النداء الموجه إلى جميع الأطراف لتجنب التصعيد”.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بشن غارات واسعة على أهداف لحركة (حماس) في قطاع غزة ردا على اطلاق صروخ على وسط إسرائيل فجر اليوم ما أدى اى تدمير منزل واصابة 7 اسرائيليين.

وقالت مصادر فلسطينية في القطاع إن اصوات انفجارات سمعت في مناطق عديدة فيه.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، في بيان “بدأ الجيش بشن غارات على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس في أرجاء قطاع غزة”. وحذر المواطنين الفلسطينيين “من الاقتراب للمباني والمواقع الإرهابية في كافة انحاء القطاع”.