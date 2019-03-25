حماس تحذر إسرائيل من “تكلفة” أية “حماقات” في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- حذر الناطق بإسم حركة حماس اليوم الاثنين، من أن “ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أي حماقات بحق غزة ومقاومتها”، سـ”تفوق تكلفتها تقديراته، وسيجد نفسه أمام مقاومة شديدة مستعدة لهذا اليوم”.

وقال فوزي برهوم، في بيان إن “المقاومة” في قطاع غزة “على جهوزية تامة لخوض معركة الردع والدفاع عن شعبنا”.

وقد بدأ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بشن غارات واسعة على أهداف لحركة (حماس) في غزة ردا على اطلاق صروخ على وسط إسرائيل فجر اليوم، ما أدى اى تدمير منزل واصابة 7 اسرائيليين.

وقالت مصادر فلسطينية في القطاع إن اصوات انفجارات سمعت في مناطق عديدة منه.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، في بيان “بدأ الجيش بشن غارات على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس في أرجاء قطاع غزة”.

وجاء الهجوم قبل دقائق معدودة من اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في البيت الأبيض.