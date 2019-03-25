سالفيني: لن ننسحب من الاتحاد الأوروبي بل سنغيره من الداخل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني وجود نية لدى حزبه (الرابطة) أو من طرف الائتلاف الحاكم الانسحاب من الإتحاد الاوروبي.

وقال سالفيني، خلال مؤتمر صحفي في ميلانو الاثنين “لا توجد فكرة في ذهني، أو لحزب الرابطة أو الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن لتغييره والبقاء داخله مرفوعي الرأس”.

يذكر أن آخر إستطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين رجحت أن يحوز حزب سالفيني على المرتبة الاولى للأحزاب الايطالية الاكبر تمثيلاً في دورة البرلمان الاوروبي التشريعية المقبلة، بعد الانتخابات المقررة نهاية شهر أيار/مايو المقبل.