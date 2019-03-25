الرئاسة الفلسطينية: السيادة على القدس والجولان لا تقررها إسرائيل ولا واشنطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- عبرت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، عن “رفضها الشديد، واستنكارها لسلسلة القرارات المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية الصادرة من قبل الإدارة الأميركية، سواء ما يتعلق بالقدس أو الجولان”.

وجددت الرئاسة “التأكيد على أن السيادة لا تقررها إسرائيل أو الولايات المتحدة الأميركية مهما طال أمد الاحتلال، وستبقى القضية الفلسطينية والقدس بمقدساتها والأراضي الفلسطينية المحتلة خطوطا حمراء فلسطينية وعربية ودولية لا يمكن تجاوزها”، حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية

وشدد الرئيس محمود عباس، على أنه “لا توجد شرعية لأي أحد دون قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية”.

وسيلقي الرئيس عباس، “خطابا هاما” في القمة العربية، التي ستعقد نهاية الشهر الجاري في تونس، لـ”يكون الرد العربي تماما كما كان: لا تنازل عن القدس ولا عن أي أرض عربية، وأن الطريق التي ترسمها الإدارة الأميركية ستعزز التوتر وعدم الاستقرار، ولن تحقق السلام والأمن لأحد”.

كما جدد الرئيس الفلسطيني “إدانته للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يتعرض له أسرانا الأبطال هذه الأيام من اعتداءات وتنكيل، إضافة إلى استمرار سياسة الاقتحامات والاعتداءات على المقدسات والأراضي الفلسطينية المحتلة”.