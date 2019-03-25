الخبير باراج خانا: إهتمام الصين بصقلية لقربها من افريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الخبير الاستراتيجي العالمي باراج خانا أنه بوسع جزيرة صقلية الايطالية أن تصبح “محوراً تجاريا” بمنطقة البحر الابيض المتوسط بفضل إهتمامات الصين بقارة افريقيا

ونوه خانا، في حديث مع وكالة (آكي) الايطالية للأنباء، بأن الموقع الاستراتيجي في البحر المتوسط للجزيرة، جنوب إيطاليا، ​​بالنسبة للقارة السمراء، ربما كان السبب الحقيقي الذي دفع الرئيس شي جين بينغ لزيارتها كمحطة ثانية، بعد العاصمة روما وقبل التوجه إلى باريس، في جولته الاوروبية الحالية. ولكن الخبير من ذوي الاصول الهندية والذي عمل مستشاراً للرئيس الامريكي السابق باراك أوباما، رأى أن مستقبل صقلية يرتبط بالنمو الاقتصاد في الاتحاد الاوروبي وإعادة الاستقرار إلى إفريقيا.

واضاف خانا “أعتقد أن تطوير صقلية كمحور يعتمد بقوة وبشكل أعم على نمو أوروبا وعلى مقدار ما سوف يفعله الاتحاد الأوروبي لإعادة الاستقرار إلى إفريقيا. لذا فمن الصعب في الوقت الحالي أن نكون على يقين من ذلك”. وقال “في الوقت الراهن، من المهم بالنسبة لأوروبا التركيز على مصالحها في القارة السمراء والسعي لتحقيق الاستقرار فيها من خلال الاستثمارات”.