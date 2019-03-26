وزير الخارجية الايطالي يشبه عملية بريكست بأفلام هتشكوك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شبه وزير الخارجية الايطالي، إنيزو موافيرو ميلانيزي الغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكست) بأحد أفلام ملك الإثارة الانجليزي الراحل، ألفريد هتشكوك.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية، في مداخلة الثلاثاء خلال تقديم موسوعة (تريكاني) الايطالية لثلاثة مجلدات عن أوروبا، إن “سيناريوهات الأيام القليلة الماضية، تجعلنا لا نستبعد أن تصوت المملكة المتحدة في الانتخابات البرلمانية الاوروبية” المقررة في 26 أيار/مايو القادم، أي عدم خروج بريطانيا من التكتل الموحد إلى ذلك الموعد.

وأضاف وزير الخارجية الايطالي “لنرى ماذا سيحدث. إنه شبيه بأحد أفلام هيتشكوك، الشخصية الأوروبية المؤثرة، والذي يحتفظ بالتشويق حتى آخر لحظة”.