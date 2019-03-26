تاياني: ملتزمون بحماية التراث الثقافي والإبداعي في أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – رحب رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني بالتصويت لصالح قواعد جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية عبر شبكة الانترنت.

وأشار تاياني في تصريحات له اليوم أن السوق الرقمي يحتاج لقواعد حديثة وعادلة لحماية حقوق النشر.

وأوضح قائلاً: “يمنح تصويت اليوم في البرلمان الضوء الأخضر لوضع قواعد جديدة لحقوق الطبع والنشر، فنحن ملتزمون بحماية وتعزيز التراث الثقافي و الإبداعي الأوروبي و الذي لا يُقدر بثمن”.

وتعد قطاعات الصناعة الثقافية والإبداعية من بين الصناعات الأكثر ديناميكية في الاتحاد الأوروبي، فهي تدعم اقتصاد الدول الأعضاء بـ 9% من النتاج الإجمالي المحلي وتؤمن 12 مليون فرصة عمل.

ويرى الاتحاد الأوروبي ضرورة وضع قواعد كافية لحماية المحتوى الثقافي الأوروبي وضمان مكافئة مالية مناسبة لاستخدامه على الانترنيت.

ورأى تاياني أن البرلمان اختار وضع حد للخلل القائم بين حماية المحتوى الثقافي الأوروبي والتطور التكنولوجي.

وأكد أن القواعد الجديدة سوف توفر حماية فعالة للمؤلفين والصحفيين والمصممين وجميع الفنانين الأوروبيين من موسيقيين وكتاب وغيرهم.

ويريد البرلمان الأوروبي وقف ممارسات شركات الانترنت العالمية العملاقة التي تحقق أرباحاً طائلة بفضل استفادتها غير العادلة من المحتوى الثقافي المنتج في أوروبا.

كما يريد البرلمان تزويد المبدعين الأوروبيين بالأدوات اللازمة لإبرام اتفاقيات مع المنصات الرقمية ليتمكنوا من حصاد ثمار انتاجهم، وأيضاً بآليات مناسبة لتسوية النزاعات.