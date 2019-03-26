استقالة هيئة تحرير نسوية لمجلة شهرية فاتيكانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن كادر هيئة تحرير مجلة “نساء .. كنيسة .. عالم” الخاصة بالمرأة، والمؤلف من 11 امرأة، عن استقالته من العمل في الملحق الشهري بلسان حال الفاتيكان (أوسّيرڤاتوري رومانو).

وقالت النساء المستقيلات في تصريحات صحافية “لقد ضقنا ذرعاً، لأننا نشعر بأننا محاطين بجوّ من عدم الثقة ونزع تدريجي للشرعية، وبنظرة لا نشعر من خلالها بالتشجيع والاحترام”، وهو “الجوّ نفسه الذي يُخرس شكاوى الانتهاكات التي تتعرض لها النساء داخل الكنيسة”، من خلال “قرارات من جهات عُليا، وتحت سيطرة ذكورية مباشرة لنساء تعتبرن محل ثقة”.

وفي افتتاحية، هي في الوقت ذاته رسالة موجهة إلى البابا فرنسيس، تقدمت المديرة لوتشيتّا سكارافيا والنساء العشر في كادر التحرير، باستقالتهن بعد تعاون دام 7 سنوات، مبينة أن “السبب في القرار، كان وصول المدير الجديد أندريا موندا لصحيفة الكرسي الرسولي”، التي تمثل “المحور الجديد للاتصالات الفاتيكانية”.

من جانبه، قال موندا موضحاً، أن “الأمر يتعلق بقرار حر ومستقل من قبل الأستاذة سكارافيا”، والتي “ضمنت لها منذ تعييني، ولمجموعة النساء في هيئة التحرير، الاستقلالية والحرية الكاملتين نفسهما”، مشيراً إلى أن “حياة النشرة الشهرية ستستمر”.

وقد تناولت سكارافيا علانية، “موضوع راهبات اغتصبن من قبل الكهنة”، مبينة أن “شكاوى الراهبات كانت مبادرة تحولت إلى صمت”، مؤكدة “أنهن عبيد جدد للكنيسة”، وذكّرت بأن البابا فرنسيس أيضًا اعترف وندد بوجود مثليي الجنس ومستغلي الأطفال داخل الكنيسة، ورجال “يصبحون كهنة لأنهم يخشون النساء”.

وكتبت سكارافيا في الرسالة الموجهة إلى بيرغوليو، أن “من بين العديد من الرسائل التي تلقيناها من قارءاتنا، ومن بينهن كثير من النساء المكرسات، كشفت عن حالات وتجارب مؤلمة أثارت سخطنا ومعاناتنا”.

وتابعت مخاطبة البابا “كما تعلمون جيدًا، لم نكن أول من تكلم، وكما ينبغي علينا، عن الإدانات الخطيرة للاستغلال التي تعرضت لها العديد من النساء المكرسات، سواء أكان في الإستغلال بالخدمة أم في الاعتداء الجنسي، لكننا تحدثنا عن ذلك بعد ظهور هذه الحقائق، بفضل العديد من وسائل الإعلام أيضاً”.

وقالت سكارافيا، “لم يعد بإمكاننا الصمت، فالثقة التي وضعتها العديد من النساء فينا كانت ستُجرح عميقاً”، والآن “يبدو لنا أن مبادرة حيوية، تقلصت إلى الصمت لتعود محلها، العادة البالية والمتصلبة، المتمثلة باختيار جهات عُليا، تحت سيطرة ذكورية مباشرة لنساء تعتبرن محل ثقة”.

وخلصت المديرة المستقيلة الى القول إنه “بهذه الطريقة يتم تجاهل العمل الإيجابي وبداية العلاقة الصريحة والصادقة، والفرصة لحرية التعبير والعودة إلى عصمة مرجعية رجال الدين”، وذلك “في الوقت الذي تشجبون هذه الطريق من جانبكم باعتبارها عقيمة”.