نتنياهو يتوعد غزة مجددا: مستعدون للرد بقوة أكبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – توعد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو “بالرد بقوة اكبر” في غزة بعد توجيه عشرات الضربات الى مواقع في قطاع غزة خلال ساعات ليل امس وفجر اليوم.

وقال نتنياهو في كلمة عبر الفيديو الى مؤتمر لجنة العلاقات العامة الامريكية – الاسرائيلية (ايباك) في واشنطن، “قمنا بالرد بشكل قوي للغاية على إطلاق الصواريخ من غزة وتكبدت حماس ضربة موجعة. نحن مستعدون للرد بقوة أكبر وعملياتنا في غزة كانت بحجم لم نر مثله منذ 4 سنوات”.

من جهة ثانية، قال نتنياهو إن “شعب اسرائيل عاد الى الجولان ولن نتنازل عنها أبداً، إنها جزء من ارض اسرائيل”. وشكر في كلمته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره امس الاعتراف بسيادة اسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.

واشار نتنياهو الى ان القرار جاء بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الأمريكية الى القدس والانسحاب من الاتفاق الدولي مع ايران وقال “باسم الشعب الاسرائيلي ، شكرا الرئيس ترامب”.