البرلمان الأوروبي يوصي بإنهاء نظام تغير التوقيت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر البرلمان الأوروبي عن تأييده لفكرة إنهاء العمل بنظام تغير التوقيت في آذار/مارس 2021.

لكن البرلمان الأوروبي، الذي صوت اليوم على قرار بهذا الشأن، دعا الدول الأعضاء في الاتحاد إلى التوافق أولاً على التوقيت الذي يريدون اعتماده قبل إلغاء هذا التدبير.

ويعود الأمر إلى نظام اعتمده الأوروبيون منذ 1979 يقضى بارجاع عقارب الساعة لمدة 60 دقيقة إلى الوراء ليل السبت/الأحد الأخير من شهر تشرين الأول/أكتوبر والتحرك عكسياً في آذار/مارس من كل عام.

ويقول قرار البرلمان أن باستطاعة الدول التي تختار الإبقاء على التوقيت الشتوي التوقف عن التغير بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر من 2021.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت توصية الصيف الماضي، تقضي بوقف العمل بنظام تغير التوقيت اعتباراً من 2019، وذلك لعدم نجاعته في تحقيق الغاية الأساسية منه وهي توفير الطاقة.

ولكن الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي آثرت التريث على الرغم من قبولهم بالمبدأ.