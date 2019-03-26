إيطاليا: إعتقال وترحيل مواطن مغربي لإرتكابه السرقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالياري – قالت مصادر أمنية إيطالية إنه “بعد اعتقال المواطن المغربي عبد الجلال بن شيخ بتهمة السرقة المشددة، التي وقعت في 19 آذار/مارس الماضي، تم اليوم تنفيذ قرار طرد بحقه من على التراب الوطني.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “في نهاية الإجراءات التي تمت بإشراف قاضي التحقيق، كان قد اصطحب إلى منزله في انتظار المحاكمة المباشرة المقررة في اليوم التالي، لكنه فرّ من وجه العدالة وعمل على استحالة تعقب آثاره”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “وحدة العمليات المتحركة التابعة لشرطة كالياري، شرعت على الفور بالبحث عن الرجل، وتمكنت من تعقبه وإدانته بالتهرب وإخطاره في الوقت ذاته بإلغاء ترخيص إقامته الممنوح لأسباب عائلية، بعد أن فقد الشرط الرئيس لإقتنائه، إثر الانفصال عن زوجته وفقدان المسؤولية الأبوية تجاه أبنائه”.

وخلصت المصادر الى القول إنه “لذلك، وبحكم السوابق الجنائية العديدة للجرائم المرتكبة على التراب الوطني الإيطالي، تمت مرافقة بن شيخ إلى مركز خاص قبيل إعادته إلى بلده الأصلي”.