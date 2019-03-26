الجيش الإسرائيلي يرسل مزيداً من التعزيزات إلى حدود قطاع غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – دفع الجيش الإسرائيلي المزيد من التعزيزات العسكرية إلى حدود قطاع غزة مع إعلان مسؤول اسرائيلي كبير إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق لوقف اطلاق النار.

وجاء قرار إرسال التعزيزات بعد جلسة استغرقت عدة ساعات برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وبمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أنه “بعد تقييم الوضع برئاسة رئيس الحكومة ووزير الدفاع، بنيامين نتنياهو، أوعز رئيس هيئة الأركان العامة، أفيف كوخافي، باستدعاء قيادة لواء مشاة إضافية وكتيبة مدفعية، إلى منطقة الجنوب”.

وأضاف “بالاضافة الى ذلك، وافق رئيس هيئة الاركان على تجنيد قوات احتياط اضافية وإبطال تبديل الكتائب الذي كان مخططًا له لبقية الاسبوع في المناطق المختلفة”.