دي مايو: خفض أسعار الطاقة إشارة هامة للعائلات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو، إن خفض أسعار الطاقة يمثل إشارة هامة للأسر في البلاد.

وتعليقا على قرار الهيئة التنظيمية للطاقة، الشبكات والبيئة (ARERA)، بالشأن المذكور سلفاً، أضاف نائب رئيس الوزراء، أنه “مع انخفاض أسعار الطاقة الكهربائية بنسبة 8.5٪ والغاز بـ9.9٪ المتوقعة للربع القادم من العام الجاري، والتي قررتها (ARERA) اليوم، تم تحقيق نتيجة مهمة من شأنها أن تتيح للعائلات توفير مبالغ كبيرة في الإنفاق المخصص للفواتير”.

وخلص دي مايو بتأكيد التزام الحكومة “بتنفيذ جميع التدابير والضوابط اللازمة لحماية المستهلكين، مفضلة في الوقت نفسه، سياسة تهدف الى خفض تكاليف الكهرباء والغاز”.