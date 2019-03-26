والد الصبي المصري الذي أنقذ رفاقه في إيطاليا: ابني بطل يستحق الجنسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال والد الصبي المصري، الذي أنقذ رفاقه في إيطاليا “أنا سعيد، رامي بطل يستحق الجنسية”.

في تعليق على مسألة منح إبنه الجنسية الإيطالية، التي يبدو أنها قد وصلت إلى نقطة تحوّل، أضاف خالد شحاتة في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الثلاثاء “أنا سعيد لأجله، لقد فعل شيئًا عظيمًا لإيطاليا، ولهذا السبب، ينبغي حصوله على الجنسية التي يستحقها”. وأردف “ابني فتى طيب”.

هذا وقد قال وزير الداخلية ماتيو سالفيني أيضًا إنه مقتنع بأنه يريد منح الجنسية للطالب الشاب الذي طلب المساعدة وجنّب زملائه المصير الأسوأ، بينما كان سائق الحافلة السنغالي أوسينيو سي يختطف الحافلة من مدينة كريما إلى ميلانو.

يذكر أن وزير العدل الايطالي، ألفونسو بونافيدي إنضم اليوم إلى المطالبين بمنح الجنسية الايطالية للطفل المصري رامي شحاتة (13 عاما) تقديرا لدوره في إنقاذ حياة 50 من رفقائه التلاميذ بمدينة ميلانو، كانوا على متن حافلة مدرسية خطفها سائقها، ايطالي من أصول سنغالية، يوم الاربعاء الماضي وإضرم النار فيها.