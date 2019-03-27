إيطاليا: هدم أكواخ يسكنها مهاجرون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فوجّا – تعمل جرافات ونحو 200 رجل من قوات الشرطة والجيش، في بورغو ميتزانوني (فوجا ـ جنوب) لهدم بعض المباني المؤقتة والأكواخ التي بنيت حول مركز إقامة مؤقت لطالبي اللجوء السياسي.

وقالت مصادر أمنية إن “هذه هي المرحلة الثانية من عملية بدأت في شباط/فبراير الماضي بهدم مرقص ليلي غير مرخص، منزل للقاءات جنسية وورشة ميكانيكية غير قانونية”.

وأوضحت مصادر من وزارة الداخلية أن “مئات المهاجرين ينجذبون إلى المنطقة”، التي “سيتم الانتهاء من العمليات فيها بحلول الليل”، مبينة أن “هناك حاليًا حوالي 135 ضيفًا في مركز الإقامة المؤقت”، بينما “كان يسكنه عام 2017 حوالي 1600 شخص”، وأنه “في المنطقة المحيطة به، تم إنشاء هذا الحي غير القانوني الذي يضم آلاف المهاجرين”.

وبهذا الصدد، قال وزير الداخلية ماتيو سالفيني معلقاً، “نحن لا نتسامح مع الفوضى والتدهور”، وأردف “لقد وعدنا بذلك ونحن نفعله في فوجا وفي بقية أنحاء إيطاليا”، واختتم بالقول “نحن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال”.