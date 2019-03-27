البابا: الغذاء ليس ملكية خاصة ولنفكر بالأطفال الجياع في العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إن “الغذاء ليس ملكية خاصة، لنضع هذا في رؤوسنا! إنه هبة من العناية الإلهية علينا ان نتقاسمها، بنعمة الله”.

وخلال لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، دعا البابا المؤمنين والحجاج من جميع أنحاء العالم لإجراء فحص للضمير، قائلا إن “الخبز الذي يطلبه المسيحي في صلاته ليس له شخصيا”، وأضاف محذّراً “إنه لنا”.

وركز البابا على عبارة “أعطنا خبزنا كفاف يومنا”، من صلاة “أبانا”، وقال إن “هذا ما يريده المسيح، فهو يعلمنا أن نطلب ذلك لا لأجل أنفسنا فقط، بل لأجل الأخوة جميعا في العالم”. وأردف، “إن لم نصلِّ بهذه الطريقة”، فإن “أبانا، لن تكون صلاة مسيحية بعد”، وإذا كان الله أبانا، فكيف يمكننا أن نقف أمامه دون أن نمسك بأيدي بعضنا البعض؟”، وإن “كان الخبز الذي يعطينا إياه نسرقه من بعضنا البعض، فكيف يمكننا أن نقول إننا أولاده؟”، فـ”تحتوي هذه الصلاة تنطوي على موقف تعاطف وتضامن”.

وحث البابا المؤمنين والحجاج على أنه “سيكون من الجيد بالنسبة لنا أن نتوقف قليلاً الآن، ونفكر بالأطفال الجياع، لنفكر بالأطفال في بلدان الحروب، الأطفال الجائعين في اليمن، سورية، والعديد من البلدان التي تفتقر الى الخبز، كجنوب السودان”، واختتم بالقول “دعونا نفكر بهؤلاء الأطفال، لنفكر بهم، وعندها نتلو الصلاة معًا: أبانا، اعطنا خبزنا كفافنا اليوم”.