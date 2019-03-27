موغيريني: لا نعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تعليقاً على قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة عام 1976، أكد الاتحاد الأوروبي أن موقفه لم يتغير بشأن وضع هذه المنطقة.

وأشارت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، في بيان مقتضب صدر اليوم باسم الاتحاد، بأن موقف بروكسل يتسق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن رقم 242 و497.

وقالت المسؤولة الأوروبية، إن “الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة”.

وكان المجتمع الدولي قد رفض قراراً إسرائيلياً بضم مرتفعات الجولان عام 1981، بالاستناد إلى القرارات الدولية.

وقد أثار إعلان ترامب الاعتراف بالجولان، موجة رفض عالمية، بينما رحب به الإسرائيليون.