توسك يدعو للتفكير بمعارضي بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناشد رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك جميع الأطراف المعنية بقضية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، عدم خيانة إرادة هؤلاء الذين يريدون البقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

وكان توسك يتحدث أثناء مداخلته أمام جلسة عامة للبرلمان الأوروبي خًصصت لبحث قرارات القمة، التي جرت الأسبوع الماضي في بروكسل، حيث عاتب بعض النواب على عدم موافقتهم على مشاركة محتملة لبريطانيا في الانتخابات التشريعية الأوروبية المقررة نهاية أيار/مايو الماضي، في حال تم تمديد بريكست .

وألمح توسك إلى ضرورة الانفتاح على إمكانية تأجيل بريكست لفترة طويلة، ” في حال أرادت لندن إعادة التفكير باستراتيجيتها”، حسب كلامه.

وقد وصف توسك بـ”غير المقبول” انغلاق بعض نواب البرلمان الأوروبي وإصرارهم على تنفيذ بريكست بأي ثمن.

وتحدث توسك عن المظاهرة التي نُظمت في لندن السبت الماضي وشارك فيها مئات الآلاف للدعوة للبقاء في الاتحاد، وكذلك في العريضة الإلكترونية التي جمعت ملايين التوقيعات والتي تدعو لوقف بريكست.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن بروكسل تبقى في حالة ترقب وانتظار لرؤية ما سيحدث في البرلمان البريطاني اليوم.

وكان زعماء الدول الـ27 قد وافقوا على تأجيل موعد بريكست من 29 آذار/مارس الحالي إلى 22 آيار/مايو، إذا وافق مجلس العموم على نص الاتفاق، وفي حال العكس، أعطى الأوروبيون مهلة لغاية 12 نيسان/أبريل لتفصح لندن عن نواياها.