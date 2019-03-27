نيابة روما تصدر إنابة قضائية دولية بإختطاف مواطنة إيطالية في كينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر قضائية إيطالية إن مسؤولي الإدعاء العام في بلدية روما ينتظرون ردا من كينيا بعد إرسال إنابة قضائية دولية بشأن اختطاف سيلفيا رومانو.

يذكر أن رومانو هي الشابة الميلانية المتعاونة مع منظمة (أفريكا ميليلي) غير الربحية، والتي اختطفت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما كانت في قرية تشاكاما، التي تبعد حوالي 80كم عن مدينة ماليندي الساحلية، جنوب شرق كينيا.

وأضافت المصادر ذاتها أن “الملف المفتوح من قبل محكمة روما، ينطوي على افتراض جريمة الاختطاف لأغراض إرهابية”، وأن “الإنابة القضائية تطالب بالمشاركة بالعناصر التحقيقية المكتسبة حتى الآن من قبل القضاء المحلي، والقيام بذلك على مستوى المجاملة الدولية في غياب معاهدات تعاون بين البلدين”.