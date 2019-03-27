ميلانيزي: الإتفاقية الاطارية مع الصين لجسر الهوة الاقتصادية مع الدول الاوروبية الاخرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي أنه يمكن قراءة الاتفاقية الإطارية، التي وقعتها حكومة بلاده نهاية الاسبوع الماضي مع الصين، في سياق أن “إيطاليا تنمو أقل من متوسط دول الاتحاد الأوروبي الأخرى”.

وقال ميلانيزي، خلال ندوة تقديم تقرير (أين يسير الاقتصاد الإيطالي والسيناريوهات الجيو- اقتصادية؟) لمركز دراسات إتحاد الصناعيين الإيطاليين، إنه “من الضروري جسر الفجوة المتراكمة مع الدول الأوروبية الأخرى”. واضاف “يجب أن نحاول التغلب على هذا التحدي. إنه تحد يتعلق بالإصلاحات والالتزام بتخفيض الدين العام وواجب أن نكون نشطين على مستوى نظام الأعمال للإرتقاء بقدرتنا على الاستثمار: ينبغي علينا أن نبتكر وننتج”.

وتعتبر إيطاليا، الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع الكبرى وفي تلك المؤسسة للإتحاد الاوروبي، التي توقع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة اتفاق الحزام والطريق الصينية.