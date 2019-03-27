متحدثة أوروبية: ندفع باتجاه إغلاق مراكز احتجاز غير إنسانية للمهاجرين في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أقرت المفوضية الأوروبية بعدم قدرتها التحرك بمفردها من أجل القضاء على الممارسات العنيفة و الانتهاكات الصارخة لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء في مخيمات الاحتجاز في ليبيا.

وكانت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، تعلق على تقارير صحفية ومجتمعية تطرقت لاستمرار تعرض طالبي اللجوء والمهاجرين لـ”انتهاكات واعتداءات جنسية” في مخيمات الاحتجاز في ليبيا.

وقالت مايا كوسيانيتش: “مع الأسف هذه التقارير لم تأت بجديد ونحن قلنا مراراً وتكراراً أن شروط الاحتجاز في تلك المراكز غير مقبولة ويتعين إغلاقها”.

وشرحت كوسيانيتش بإسهاب ما يقوم به الاتحاد الأوروبي لجهة دعم عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية واليونيسف، فـ”الهدف هو تأمين مساحات آمنة لطالبي اللجوء خاصة من النساء والأطفال والمهمشين”، حسب كلامها.

ومضت المتحدثة تقول: “نقوم بكل ما يمكننا ولكن لا زال هناك الكثير والكثير مما يمكن عمله”.

ويعمل الاتحاد مع السلطات الليبية لمساعدتها على وضع أسس إجراءات واضحة وحديثة تؤمن نقل المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط نحو مراكز ” إيواء آمنة” وتلبي المعايير الدولية.

ويقر الجهاز التنفيذي الأوروبي بأن هذا التحرك يمثل طموحاً عالياً بالنسبة له، نظراً لتعقيد الظروف في ليبيا أمنياً وسياسياً.