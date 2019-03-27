الداخلية الايطالية: مهاجرون يحولون مسار سفينة أنقذتهم قبالة ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، معلومات تفيد بتحويل مهاجرين لمسار سفينة تجارية أنقذتهم قبالة ليبيا بأنها “ستكون أول عمل من أعمال القرصنة والجنوح في أعالي البحار”.

واشارت مصادر في وزارة الداخلية الايطالية أن السفينة التجارية (Elhiblu I)، على متنها مجموعة من المهاجرين تمّ إنقاذهم من الغرق بالمياه الليبية “حولت مسارها بصورة مفاجئة”، بعد أن وصلت على بعد 6 أميال من ميناء طرابلس، نحو الشمال بإتجاه مالطا وجزيرة لامبيدوزا الايطالية.

وأضاف سالفيني، الذي أغلق موانئ بلاده أمام سفن إنقاذ المهاجرين، “هولاء ليسوا منقذين من الغرق. إنهم قراصنة. ليعلموا أنهم سيرون المياه الايطالية عبر المنظار فقط”.