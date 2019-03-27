عمدة روما تحضر حفل افتتاح متحف قطر الوطني ورعاية ملعب نادي روما ليس على أجندة الزيارة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت مصادر دبلوماسية أن زيارة رئيسة بلدية روما، فيرجينيا راجّي الحالية للدوحة ليست ذات صلة برعاية الخطوط الجوية القطرية لملعب نادي روما لكرة القدم، الذي سيتم تشييده على أطراف العاصمة الايطالية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكانت وسائل أعلام محلية قد ربطت بين هذه الزيارة وبين الرعاية المحتملة لملعب فريق روما الجديد، نظراً لتزامنها مع وجود مسؤولين إداريين في نادي روما بالدوحة.

وتشارك رئيسة بلدية روما في حفل افتتاح متحف قطر الوطني مساء اليوم الاربعاء في الدوحة. كما يتضمن برنامج زيارتها سلسلة من الاجتماعات المؤسسية لإبرام اتفاقيات ثقافية مع السلطات في الدوحة.

يذكر أن الناقل الوطني القطري قد وقع إتفاقية رعاية مع نادي روما تضع بموجبها (القطرية) شعارها على قمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية موسم 2020-2021.