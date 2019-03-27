رياض المالكي: القضية الفلسطينية ستكون حاضرة بامتياز في القمة العربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي إن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة بامتياز في اجتماعات وزراء الخارجية العرب وفي القمة العربية نهاية الشهر الجاري في تونس العاصمة.

واشار، قبيل توجهه الى تونس مساء اليوم الاربعاء، الى انه التقى الرئيس محمود عباس واستمع منه الى توجيهاته بشأن القضايا التي ترغب دولة فلسطين باثارتها وتحويلها الى مشاريع قرارات لكي يتم اعتمادها من جانب القادة العرب في اجتماعات القمة.

وقال المالكي في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “ستثير دولة فلسطين موضوع الاعتداءات المستمرة ضد شعبنا في قطاع غزة، والتغول الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة ،وما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة من عمليات تهويد، والاعتداءات والاقتحامات اليومية التي يتعرض لها المسجد الأقصى والمقدسات في القدس”.

وأضاف إن”قضية الأسرى وما يتعرضون له في سجون الاحتلال هي الاخرى ستكون في صدارة اهتمامات دولة فلسطين في القمة العربية. وكذلك ، القرصنة الاسرائيلية لأموالنا من المقاصة وما نتج عنها من أزمة مالية خانقة واجراءات تقشفية اتخذتها السلطة الفلسطينية في اعقاب ذلك”.

وأشار المالكي الى أن “دولة فلسطين ستطالب الدول العربية بموقف واضح من قرارات بعض الدول نقل سفاراتها الى القدس أو فتح ممثليات تجارية بتمثيل دبلوماسي كما حدث من جانب المجر مؤخرا، والمطالبة بموقف واضح بخصوص قرار الرئيس ترامب الإعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل، والتلميحات الخطيرة التي تحدث عنها سفير إدارة ترامب دافيد فريدمان أمـام مؤتمـر أيباك عـن أن (واشنطن تتفهم حاجة اسرائيل لتكون لديها سيطرة أمنية غالبة في الضفة الغربية)، وهو ما يفتح شهية اليمين الحاكم في اسرائيل للضغط على ادارة ترامب للاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على اجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة مستقبلا”.

وذكر انه سيطلب من وزراء الخارجية العرب موقفا واضحا من الصفقة الأمريكية، وقال”إن اعتراف أمريكا بالسيادة الاسرائيلية على الجولان قد يكون مقدمة للاعتراف الأمريكي بالسيادة الاسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، مع تقبل ادارة ترامب لاقامة دويلة فلسطينية في قطاع غزة”.

ودعا المالكي الى أهمية “تمسك القادة العرب في قمتهم بمبادرة السلام العربية وتطبيقها بحذافيرها من الألف الى الياء كما هي” وقال “سنطلب من الوزراء العرب إجراءات عملية فيما يتعلق بالتزاماتهم اتجاه احتياجات دولة فلسطين المالية وتفعيل شبكة الامان المالية العربية التي أقرتها القمم السابقة، وتنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بالقدس”.