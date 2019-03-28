رئيس وزراء بلجيكا: جاهزون لبريكست قاس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، أن بلاده جاهزة للتعامل مع انسحاب بريطاني من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، أو ما يُعرف بـ”بريكست قاس”.

وأشار المسؤول البلجيكي في تصريحات اليوم، أن حكومة بلاده تعمل على تنفيذ العديد من الإجراءات التشريعية واللوجستية للتعامل مع تداعيات بريكست بدون اتفاق.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن 250 إجراء تشريعي وتنفيذي وعملي من أجل ضمان أمن الحدود وسلاسة تحرك الأفراد والبضائع بين الطرفين البلجيكي والبريطاني.

وكان ميشيل يعلق على رفض البرلمان البريطاني يوم أمس لثمانية بدائل لبريكست، “ما حصل أمس يجعل مخاطر انسحاب بريطانيا بدون صفقة في 12 نيسان/أبريل القادم أكثر واقعية”، حسب كلامه.

وألمح ميشيل إلى إمكانية عقد قمة أوروبية استثنائية إما في 10 أو 11 نيسان/أبريل القادم.

ويرى ميشيل ضرورة بحث موضوع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للمواطنين على ضفتي المانش وذلك بسبب غياب أي اتفاق أوروبي – بريطاني في حال بريكست قاس.

ويبدو رئيس الوزراء البلجيكي من بين المسؤولين الأوروبيين الأكثر تشاؤماً بإمكانية عدم قدرة البرلمان البريطاني على تمرير اتفاق الانسحاب.

وكانت مصادر بلجيكية قد عبرت يوم أمس عن شعورها بالإحباط تجاه عجز البرلمان البريطاني عن التصويت على أي من البدائل المقترحة لاتفاق الانسحاب الذي سبق وتوافقت عليه رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، مع نظرائها الأوروبيين في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.