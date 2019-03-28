حراك مصري بين غزة واسرائيل للتهدئة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – غادر وفد أمني مصري قطاع غزة، اليوم الخميس، الى اسرائيل حاملا رد فصائل فلسطينية على اقتراح للتهدئة عشية مسيرات حاشدة متوقعة على حدود القطاع يوم السبت لمناسبة يوم الأرض والذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة.

وعقد الوفد الأمني المصري على مدى 24 ساعة ماضية لقاءات مكثفة مع فصائل فلسطينية على رأسها حركة (حماس) والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين والجهاد الاسلامي.

وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال ابو ظريفة للصحفيين إن “الوفد المصري حمل رد الفصائل الفلسطينية الى الجانب الاسرائيلي وسيعود غدا الجمعة لمعرفة القضايا التي وافق عليها الاحتلال والاليات المعروضة للتنفيذ”.

وكان الوفد المصري عقد محادثات يوم اول من امس مع الجانب الاسرائيلي وحمل الى الفصائل الفلسطينية امس الرد الاسرائيلي على ان ينقل رد الفصائل الفلسطينية الى اسرائيل اليوم.

ويسابق الوفد المصري الزمن للتوصل الى حلول توافقية قبل موعد مسيرات حاشدة يوم السبت لتفادي صراع عسكري جديد.

وبالتزامن فقد واصل الجيش الاسرائيلي نشر الجنود والدبابات والاليات العسكرية على حدود قطاع غزة.