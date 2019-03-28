متحدث أوروبي: نحتاج لـ “نعم” واحدة للتقدم بملف بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها أخذت علماً بنتائج التصويت “الإرشادي” الذي تم ليل أمس في البرلمان البريطاني، بحثاُ عن خطة بديلة للاتفاق المطروح حالياً بشأن خروج البلاد من التكتل الموحد (بريكست).

وأشارت المفوضية الى أن تصويت أمس، كان جزءاً من عملية مؤسساتية داخلية بريطانية، وحسب المتحدث باسمها ماغاريتس شيناس “شهدنا ثمانية لاءات ونحتاج لنعم واحدة لنتقدم”.

ولم يتمكن أعضاء مجلس العموم البريطاني من التوافق على أي من الاحتمالات الثمانية التي كانت مطروحة لتحديد خطة بديلة عن الاتفاق المبرم بين رئيسة وزراءهم تريزا ماي، وزعماء الدول الـ27، والذي سبق وأن رفضوه لمرتين.

وغطت الاحتمالات الثمانية، التي رفضت جميعها، طيفاً واسعاً من الإمكانيات من بينها عضوية محدودة لبريطانيا في السوق الأوروبية الموحدة، وأيضاً تنظيم استفتاء ثانٍ على بريكست أو إلغاء المادة 50 نهائياً.

وأوضح المتحدث أن موقف الدول الـ27 ثابت، وقد تم الاتفاق عليه مع تريزا ماي خلال القمة الماضية، أي أن المادة 50 ستُمدد حتى 12 نيسان/أبريل القادم، إذا لم يتم التصويت لصالح اتفاق الانسحاب المطروح حالياً قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وسبق أن رفض الطرف الأوروبي بإصرار إعادة التفاوض مجدداً بشأن الاتفاق الذي أُبرم بين ماي والدول ال 27 في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في بروكسل.

ووصف المتحدث بـ”الإشاعات” كل الأخبار التي تتحدث عن إمكانية التصويت على الاتفاق دون الإعلان السياسي المرفق.

أما بشأن كلام ماي عن الاستقالة مقابل تمرير الاتفاق، فقد امتنع المتحدث عن التعليق، مكتفياً بالتأكيد أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، يكن الكثير من الاحترام والدعم للسيدة ماي، التي عمل معها لأشهر طويلة على ملف بريكست.