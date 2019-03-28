مسؤول أممي: منع الإرهابيين من استخدام الإنترنت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول أممي “يجب ألا نعطي الإرهابيين الفرصة لاستخدام شبكات الإنترنت هذه”. وبمناسبة الاحتفال الذي أقيم في روما بتوقيع مذكرة التفاهم بين قوات الشرطة المالية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) بشأن مكافحة الإرهاب، أعلن وكيل الأمم المتحدة ورئيس مكتب مكافحة الإرهاب فيها، فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف، أن “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيتخذ اليوم قرارًا مهمًا بشأن مكافحة تمويل الإرهاب”.

وأضاف فورونكوف “إن توقيع البروتوكول (المشار إليه أعلاه) ليس بداية تعاون بين الشرطة المالية والـ (UNOCT)”، لكنه “يضفي صبغة رسمية على الحوار القائم أصلا، ويضع الأسس لرفعه إلى مستوى أكثر طموحاً”.