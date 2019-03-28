نتنياهو: الحرب على غزة فقط بعد استنفاذ كل الخيارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اسرائيل ستكون مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة ولكن بعد استنفاذ كل الخيارات الأخرى.

وقال نتنياهو بعد تفقد الجيش الاسرائيلي على حدود غزة “آتي للتو من المنطقة الحدودية المتاخمة لقطاع غزة. إلتقيت قادة الفرق والألوية المنتشرة على خط التماس. نشدد الطوق الأمني حول قطاع غزة. أوعزت في الأيام الأخيرة بتعزيز القوات المنتشرة هنا وبإرسال المزيد من الآليات وبالاستعداد لخوض معركة واسعة النطاق”.

واضاف “فليعلم جميع المواطنين الإسرائيليين بأنه لو اضطررنا لخوض معركة واسعة النطاق – فسندخل إليها أقوياء وبعد أن استنفذنا جميع الخيارات الأخرى”.

وذكر نتنياهو: “نحن نعمل على عدة ساحات في آن واحد. وليس بعيدا من هنا توجد هضبة الجولان التي اعترف الرئيس ترامب بسيادتنا عليها قبل ثلاثة أيام. هذا إنجاز دبلوماسي عظيم لدولة إسرائيل”.

وأضاف “وفي الطرف الآخر من الجولان توجد سورية وتوجد هناك إيران أيضا. إيران تحاول باستمرار أن تدخل إلى سورية صواريخ دقيقة بعيدة المدى، صواريخ متقدمة وفتاكة جدا. لن نقبل بذلك وعملياتنا ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سورية ولإدخال أسلحة متقدمة إليها تستمر دون هوادة”.