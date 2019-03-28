وزير خارجية إيطاليا: الإرهاب يمتطي صهوة العولمة والثورة التكنولوجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي، إن الإرهاب “يمتطي صهوة العولمة والثورة التكنولوجية”.

وفي مداخلته خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم بين قوات الشرطة المالية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) بشأن مكافحة الإرهاب، أضاف الوزير موافيرو أن “محاربة تمويل الإرهاب تمثل أمراً أساسياً”. وأشار الى أن من بين التهديدات المختلفة، هناك “الجريمة السيبرانية”، التي أصبحت “شكلاً من أكثر الأشكال الخادعة والمربحة للغاية من بين الأعمال الإجرامية”.

وذكر وزير الخارجية، أنه مع توقيع المذكرة، يتم الاحتفال بـ”الأفق الدولي” لقوات الشرطة المالية، مبينا أن “إيطاليا تقدم نفسها بميّزات جيدة”، على صعيد التعاون الدولي لمناهضة الأنشطة الإجرامية” وذلك “بفضل قوات الشرطة المالية”.

واختتم رئيس البدللوماسية الإيطالية مستذكراً ماضيه كضابط في الشرطة المالية، وأكد أن هذه الأخيرة “تمثل أحد بواعث كبرياء كبيرة لإيطاليا، على الساحتين الوطنية والدولية”.