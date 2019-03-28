الاتحاد الأوروبي: التواجد الروسي يعقد الوضع في فنزويلا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعرب الاتحاد الأوروبي عن قناعته بأن تواجد طائرات عسكرية روسية في فنزويلا يساهم في تصعيد الوضع المعقد أصلاً في البلاد.

وفي هذا الإطار، ذكر متحدث باسم المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يسعى ضمن مجموعة الاتصال الدولية لفنزويلا للدفع باتجاه حل سياسي للأزمة في البلاد، مبينا أن “من شأن أي تصعيد أن يضع حواجز إضافية على طريق إقرار الديمقراطية في فنزويلا”، حسب كلامه.

ومن المقرر أن تشارك الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم في الاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا التي تضم دولاً من التكتل الموحد وأخرى من أمريكا اللاتينية.

هذا ولن تكون الأطراف الفنزويلية حاضرة في هذا الاجتماع، ما يعزز شكوك المراقبين بإمكانية التوصل إلى نتائج ملموسة.

وسيناقش المشاركون الذين سيجتمعون في الإكوادور، مسائل تتعلق بتأمين ضمانات وشروط لعملية انتخابية سليمة، وآليات توصيل المساعدات الإنسانية للشعب في فنزويلا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في وقت سابق تخصيص مبلغ إضافي يصل على 50 مليون يورو لتوصيل مساعدات إنسانية لفنزويلا، عن طريق هيئات ووكالات الأمم المتحدة العاملة ميدانياً.

وتعيش فنزويلا على وقع أزمة اقتصادية خانقة زاد من حدتها التجاذب الحاصل بين الرئيس نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً، بدعم من الولايات المتحدة والغرب.