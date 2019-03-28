الجيش الاسرائيلي: استكملنا الاستعدادات تمهيدا لمسيرات العودة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال الجيش الاسرائيلي انه استكمل الاستعدادات لمسيرات العودة ويوم الارض في قطاع غزة يوم السبت.

وقال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الخميس “إستكملت قوات جيش الدفاع الاستعداد العملياتي تمهيدًا لأحداث ما يُسمى بيوم الأرض في القيادة الجنوبية العسكرية وتواصل تطبيق خطوات رفع حالة الجهوزية في مواجهة تصعيد محتمل إثر أحداث ونشاطات إرهابية وعنيفة خلالها”.

وأضاف “في إطار ذلك لقد استكمل وصول قيادة فرقة وثلاثة ألوية وقوة مدفعية الى القيادة الجنوبية العسكرية حيث تقوم بتنفيذ إرشادات وأعمال فحص للجاهزية وتدريبات لسيناريوهات متنوعة”.

وتابع أدرعي “كما جرت اليوم سلسلة اجتماعات برئاسة رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي لتقييم الوضع ودراسة السيناريوهات واقرار الخطط العملياتية في مواجهة السيناريوهات المتنوعة”.

واشار الى انه “أصدرت تعليمات لتطبيق الخطوات اللازمة من قبل القيادات المعنية حتى يوم غد الجمعة بالاضافة الى اتخاذ قرار بمنع خروج جميع القوات المقاتلة في القيادة الجنوبية للإجازة خلال نهاية الأسبوع”.