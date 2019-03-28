تعاون ثنائي بين الشرطة الإيطالية والإماراتية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر أمنية إيطالية إنه في إطار التعاون الثنائي للشرطة بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة، استقبل مكتب التنسيق والتخطيط لقوات الشرطة، كبار المسؤولين في كلية الدفاع الوطني بالإمارات العربية المتحدة.

وذكرت المصادر أن “الوفد الإماراتي يقوم حاليًا بزيارة دراسية لإيطاليا بهدف إجراء سلسلة من الاجتماعات المؤسسية مع مختلف الوزارات والهيئات، ترمي الى تبادل الخبرات بشأن القدرات السياسية والاقتصادية والإدارية للدولة”.

وذكرت المصادر أن “الاجتماع الذي ترأسه مدير إدارة العلاقات الدولية، حضره ممثلون عن المديرية المركزية للشرطة الوقائية، المديرية المركزية للهجرة وشرطة الحدود، المديرية المركزية لشرطة المرور، السكك الحديدية والاتصالات والإدارات الخاصة بقوات الشرطة، وكذلك ممثلي سفارة الإمارات العربية المتحدة في روما”.

وخلصت المصادر الى القول إن “اللقاءات التي جرت في جو من التعاون المطلق، سمحت بأن نوضح للضيوف نظام الأمن القومي، نظام عمل مديرية الأمن العامة وتنسيق قوات الشرطة الإيطالية”، لافتة الى أن “تركيزا معمقاً تم بشكل خاص، حول مكافحة الهجرة غير النظامية، الإرهاب الدولي والجريمة المعلوماتية”.