المفوضية الأوروبية: الموانئ الليبية لا تلبي الشروط الدولية بالأماكن الآمنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت المفوضية الأوروبية عن قناعتها بعدم وجود أي دلائل تفيد بأن الموانئ الليبية أصبحت آمنة بشكل يمكنها استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.

ويأتي موقف المفوضية كصدى لمعلومات قادمة من وزارة الداخلية الإيطالية مفادها أن ليبيا تعتبر شريكاً يتمتع بالمصداقية بالنسبة لأوروبا وأن موانئها آمنة.

ونسبت وزارة الداخلية الإيطالية هذا الرأي للمفوضية الأوروبية، ما أثار استغراب الأخيرة ودفعها للتلميح بعدم صحة الأقوال القادمة من روما.

وفي هذا الإطار، أكدت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود على وجود شروط وتعاريف دولية تحدد الموانئ الآمنة والتي تكون فيها حياة الأشخاص غير مهددة.

وتابعت برتود قائلة : “لا تنطبق هذه الشروط على الموانئ الليبية وبالتالي لا يمكن لأي سفينة ترفع راية أوروبية أن تُنزل مهاجرين في ليبيا”.