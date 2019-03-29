موغيريني إلى تونس لحضور القمة العربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تقوم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بزيارة إلى تونس يومي 30 و31 الشهر الحالي لحضور القمة العربية التي تستضيفها العاصمة التونسية هذا العام.

وستكون مشاركة موغيريني في القمة، حسب البيان الأوروبي الصادر بهذا الشأن اليوم، فرصة لتعميق الصلات بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تلقي موغيريني كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة، وأن تجري كذلك لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في تونس وعدد من المشاركين.

وفي لقاءاتها مع المسؤولين التونسيين، ستركز موغيريني على طرق تعزيز العمل المشترك في مجال تمكين الشباب وفق الأجندة الموقعة بين بروكسل وتونس نهاية 2016.

وستشارك موغيريني، باسم الاتحاد الأوروبي، قبل افتتاح القمة في اجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا، والتي تضم أيضاً كل من جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وستعيد المسؤولة الأوروبية التأكيد خلال هذا الاجتماع على دعم الاتحاد لمخطط المبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة، والرامي إلى التوصل إلى عملية انتقال سياسي مستدام نحو الديمقراطية في ليبيا.