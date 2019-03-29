كنيسة المغرب ترحب بالبابا بصبر وفرح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – استعان رئيس أساقفة الرباط، المونسنيور كريستوبال لوبيز روميرو، بكلمتي “الصبر والفرح”، مخاطباً الشعب المغربي على ضوء الزيارة الوشيكة للبابا فرنسيس.

هذا ومن المقرر أن تبدأ زيارة البابا للبلد الشمال أفريقي يوم غد، 30 آذار/مارس، وتستمر الى ما بعد الغد.

وكتب رئيس الأساقفة في بيان، الجمعة، أن “الأمر يحتاج إلى كثير من الصبر، لأن حدثًا بهذا الحجم يتجاوزنا جميعًا، ومن الصعب جدًا التنبؤ بكل شيء يتعلق به”، فـ”هناك دائمًا جوانب يتعذر التحكم بها”.

ووفقًا لمذكرة رئيس الأساقفة، “نحاول أن نتحلى بالصبر والتفهم لكي لا نهدر هذه تجربة هذه اللحظة الثمينة، بل عيشها كاملة”. وأردف “قمنا جميعاً، الى جانب السلطات المحلية، بكل شيء ممكن”.

وأوضح المونسنيور روميرو أن “بهجة قلوبنا واضحة من خلال أغانينا، رقصاتنا وكلماتنا، التي يجب أن تجعلنا نستمتع بهذه اللحظة تمامًا”، فـ”يجب أن نستمع إلى الرسالة التي يعطينا إياها البابا فرنسيس، وهي رسالة الإنجيل”.

وتابع الأسقف “إننا نرى في البابا حضور المسيح الذي نحن في شِركة معه، نلتف من حول الشخص الذي يمثل نقطة الوحدة بالنسبة للكنيسة بأسرها”. واشار الى أن “الشيء الأكثر أهمية هو فهم رسالة الحوار، اللقاء، الأخوة والسلام التي يحملها البابا معه”، وذلك “من خلال الصلاة، الصمت وحتى الصيام، الذي سيعيشه شبابنا”، واختتم بالقول “لقد حان الوقت لاستقبال البابا”.