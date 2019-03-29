إيطاليا: النيابة تفتح تحقيقا في التهديدات ضد عمدة لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – فتحت نيابة أغريجينتو، تحقيقًا ضد مجهول، بشأن التهديدات التي تلقاها رئيس بلدية لامبيدوزا سلفاتوري مارتيللو.

وعلمت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن “المدعي العام لويجي باتروناجّو، ضمَّن ملف التحقيق ظروفاً مشدِدة للجريمة أيضاً”، والتي “تتمثل بدوافع الكراهية العنصرية”.

هذا ويتلقى مواطن لامبيدوزا الأول، منذ عدة أيام، رسائل تهديدات وإهانات لقوله إن ميناء الجزيرة “مفتوح” أمام المهاجرين. وقد نُعت في الرسائل بـ”المجرم وشريك المافيا”، التي قالت له عن المهاجرين، “خذهم إلى منزلك أيها الشيوعي القذر”.

وذكر رئيس البلدية الصقلية أن “آخر بطاقة بريدية وصلتني من جزيرة بورانو (مدينة البندقية)، حيث تبرز منازلها الملونة، والتي من الواضح أنها لا تحمل توقيعاً”، مبينا أنه متهم بـ”فتح الأبواب أمام المهاجرين”، وبشكل خاص بعد أن صرح مؤخرًا بأن موانئ “لامبيدوزا مفتوحة”.