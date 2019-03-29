توسك يدعو لقمة أوروبية استثنائية بعد رفض البرلمان البريطاني لاتفاق بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، الى قمة أوروبية عاجلة في 10 نيسان/أبريل القادم، لتدارس الخطوات القادمة بعد رفض البرلمان البريطاني لاتفاق الانسحاب من الاتحاد (بريكست) للمرة الثالثة.

وكان البرلمان البريطاني قد صوت اليوم رافضاً اتفاق الانسحاب الذي أبرمته رئيسة الوزراء تريزا ماي مع نظرائها الأوروبيين في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في بروكسل.

وتعليقاً على هذا الرفض، أكدت المفوضية الأوروبية أن التصويت السلبي الحالي في البرلمان البريطاني يعزز احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق أو ما يُسمى بـ”بريكست قاس”، في 12 نيسان/أبريل القادم.

وكان زعماء ورؤساء الدول الـ27 في الاتحاد قد توافقوا خلال القمة الماضية، يومي 21 و22 آذار/مارس على تأجيل بريكست لغاية 22 أيار/مايو القادم، في حال تمت الموافقة على الاتفاق، وهو ما لم يحصل اليوم.

وفي حال رفض الاتفاق، كما حصل اليوم، يتعين على بريطانيا أن تقدم مقترحات “بديلة” قبل موعد 12 نيسان/أبريل القادم، وأن تحدد ما إذا كانت تريد المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة ما بين 23 و26 أيار/مايو القادم، ما يمكنها من الحصول على تأجيل لفترة أطول.

وفي حال غياب أي خطة بديلة تقدمها لندن وتوافق عليها بروكسل، يصبح تاريخ 12 نيسان/أبريل هو الموعد الرسمي لخروج بريطانيا بدون اتفاق.

وتأمل المؤسسات الأوروبية والدول الـ27 أن تسمع من تريزا ماي مقترحات محددة بشأن الخطوات القادمة لتفادي الأسوأ.