المفوضية الأوروبية تأسف لرفض البرلمان البريطاني لاتفاق الانسحاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت المفوضية الأوروبية عن أسفها للتصويت السلبي في مجلس العموم البريطاني اليوم على اتفاق انسحاب بريطانيا من التكتل (بريكست).

وأشارت المفوضية في بيان صدر عنها اليوم بعد صدور نتيجة التصويت البريطاني، بأن الموعد القادم أمام بريطانيا هو 12 نيسان/أبريل، حيث “سيكون على المملكة المتحدة أن تبلغنا بالخطوات القادمة قبل ذلك التاريخ لينظر فيه المجلس الأوروبي”، وفق النص.

وتعتبر المفوضية أن خروج بريطانيا بدون اتفاق أو ما يُعرف بـ”بريكست قاس”، في 12 نيسان/أبريل بات خياراً واقعياً ومحتملاً، منوهة بأن الاتحاد بدوله ومؤسساته يستعد من نهاية 2017 لهذا الاحتمال، وبات جاهزاً له.

وشددت المفوضية الأوروبية على أن دول الاتحاد ستبقى متحدة، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الثنائية أو الصفقات المصغرة ليست خياراً.