منظمة إنسانية إيطالية: تصريحات الداخلية تغطية على الوحشية ضد المهاجرين في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت منظمة إنسانية إيطالية إن ضجيج الذي أثارته وزارة الداخلية حول ليبيا والمنظمات غير الحكومية المزعومة، يدل على الصعوبات التي تواجهها الحكومة في مواصلة تبرير سياساتها غير القانونية واللاإنسانية”.

وبعد إعلان مصادر من وزارة الداخلية أن “ليبيا تمتلك موانئ آمنة للمهاجرين، بالنسبة للاتحاد الأوروبي أيضًا”، كتبت منظمة (Mediterranea Saving Humans) غير الحكومية على موقعها الإلكتروني “مرة أخرى يتم تشويه الحقيقة باسم دعاية سياسية تدوس على قيم احترام الحياة الإنسانية وكرامتها”.

وتابعت المنظمة “إن التأكيد الغامض من قبل المفوضية الأوروبية بشأن إدراج ليبيا الذاتي ضمن منطقة البحث والإنقاذ (SAR) فقط، يتناقض مع البيان الواضح للمتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للهجرة، ناتاشا بيرتود”، والتي “أعلنت قبل بضعة أشهر فقط ودون أي لبس، لن تكون هناك عمليات إعادة مهاجرين من جانب الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، أو سفن أوروبية ترسل المهاجرين إلى ليبيا”.

وذكرت المنظمة الإيطالية أن “هذا مخالف لقيمنا وللقانون الدولي والأوروبي”. وأردفت “نحن ندرك جيدًا الوضع اللاإنساني للعديد من المهاجرين في ليبيا”، فـ”يكفي قراءة تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لكانون الأول/ديسمبر 2018، عن الفظائع التي لا توصف، التي تحدث في (معسكرات الحشر) الليبية”، أو “تقرير آذار/مارس 2019 حول نتائج الفحص الغذائي في مركز سبها للاحتجاز”.

وخلصت المنظمة غير الحكومية الى القول “بل يكفي النظر بعناية، إن تمكنا من ذلك دون أن نُحيد نظرنا، الى صور التعذيب التي تنتشر عن طريق الهواتف المحمولة للسجناء، والتي أعيد إطلاقها في العالم يوم 25 شباط/فبراير الماضي عبر قناة التلفزة البريطانية الـ4”.

يذكر أن(Mediterranea Saving Humans) هي شبكة من الجمعيات الإيطالية التي، تتناوب على عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط من خلال سفينتها (ماري يونيو)، ​مع منظمتي (أوپن آرمز) و (سي ووتش) غير الحكوميتين.