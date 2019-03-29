وزير العدل الإيطالي: لن نصوت على مقترح إمتلاك الأسلحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير العدل الإيطالي ألفونسو بونافيدي “أنا أتفق مع (الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم) لويجي دي مايو”، فـ”لن يصوت أي عضو في الحركة على مقترح امتلاك المواطنين للأسلحة، والذي لا علاقة له بإصلاح قانون الدفاع المشروع” عن النفس.

وفي تصريحات على هامش مؤتمر في محكمة النقض بروما، فيما يتعلق بفرضية سن قانون يسهل شراء الأسلحة، أضاف الوزير بونافيدي أن “القانون الجديد الذي تم إقراره أمس والخاص بإصلاحات في مجال شرعية الدفاع عن النفس، يسمح للمواطنين الذين يدافعون عن أنفسهم بعدم مواجهة محن قضائية، وهذا هو معنى القانون الذي أطالب به شخصياً”.

وخلص وزير العدل الى القول إن “موضوع الأسلحة ليس له علاقة بالأمر”، فـ”لا تحتاج البلاد إلى أسلحة، حيث لا يوجد مجال لذلك في إيطاليا”.