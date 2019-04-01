البابا: من يبني الجدران يبقى سجينها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال البابا فرنسيس إن من يبني الجدران يبقى سجيناً لها، أما الجسور، فهي للمضي قدماً.

وأضاف البابا في طريق العودة من رحلته الرسولية الى المغرب، مجيباً على أسئلة الصحافيين، “لقد رأينا، في الحوار معكم هنا في المغرب أيضًا، أننا نحتاج إلى جسور، ونشعر بالألم عندما نرى أشخاصاً يفضلون بناء الجدران”. متسائلا “لماذا نشعر بالألم؟ لأن أولئك الذين يبنون الجدران سينتهي بهم المطاف بأن يكونوا أسرى للجدران التي بنوها”. بدلاً من ذلك “فإن أولئك الذين يبنون الجسور سيسيرون إلى الأمام طويلا”.

ووفقًا لموقع (فاتيكان نيوز) الإخباري، فقد ذكر البابا أن “بناء الجسور بالنسبة لي، أمر يتجاوز الحدود الإنسانية تقريبًا، فهو يتطلب مجهودًا كبيرًا”. وأردف “لقد تأثرت دائمًا بجملة من رواية “الجسر على نهر درينا” لـ إيفو أندريك، حيث يقول إن “الجسر صنعه الله بأجنحة الملائكة، ليتمكن الرجال من التواصل”، فـ”الجسر يلزم للتواصل الإنساني، وهذا شيء جميل رأيته في المغرب”، أمّا “الجدران، فهي ضد التواصل ومن أجل العزلة، وأولئك الذين يبنونها سيصبحون سجناء لها”.

وخلص بيرغوليو الى القول إن “الثمار لا تُرى بعد، لكن يمكن رؤية كثير من الأزهار التي ستثمر، وهكذا سنمضي الى الأمام”.