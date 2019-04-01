حماس تستنكر زيارة رئيس البرازيل لإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة أعربت حركة (حماس) الفلسطينية عن “إستنكارها بأشد العبارات” لزيارة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لإسرائيل، التي بدأت أمس الاحد وتأتي قبل أسبوع من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية.

ونوهت (حماس) في بيان بأن “الزيارة لدولة الاحتلال، والتي لم تتجاوز الموقف التاريخي للشعب البرازيلي الداعم للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال فقط، ولكن أيضاً انتهكت الأعراف والقوانين الدولية، وخاصة فيما يتعلق بمدينة القدس، والتي تمثلت في زيارة حائط البراق بصحبة رئيس وزراء الاحتلال، والتي تعتبر اعترافاً بشرعية الاحتلال، وكذلك النية بفتح مكتب تجاري للبرازيل في القدس”.

وقالت الحركة “إننا نطالب البرازيل بالتراجع الفوري عن هذه السياسة المخالفة للشرعية الدولية، والمناقضة للموقف التاريخي للشعب البرازيلي خاصة وشعوب أمريكا اللاتينية عامة، ونؤكد أن هذه السياسة لا تخدم الاستقرار في المنطقة، وتهدد علاقة البرازيل مع الأمتين العربية والإسلامية”. واضافت في بيانها “بهذه المناسبة، نطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالضغط على البرازيل للتراجع عن سياستها الداعمة للاحتلال وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني”.