المفوضية الأوروبية لا تستعجل التعليق على نتائج الانتخابات المحلية التركية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اتسم موقف المفوضية الأوروبية بالحذر تجاه النتائج القادمة من تركيا بعد الانتخابات المحلية التي جرت أمس و أظهرت فقدان حزب العدالة والتنمية (حزب الرئيس رجب طيب أردوغان) ، رغم تقدمه في عموم البلاد، لأغلبيته في العاصمة أنقرة وفي إستانبول.

وأوضحت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، أن مؤسسات الاتحاد تابعت عن كثب وأخذت علماً بمجريات الانتخابات، فـ”نحن ننتظر التقرير النهائي لوفد مجلس أوروبا بشأن وقوع مخالفات”، حسب كلام مايا كوسيانيتش.

واعتبرت المفوضية أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات المحلية تظهر اهتمام الناخب التركي بالديمقراطية المحلية، ” نأمل أن يتمكن المسؤولون المحليون الذين تم انتخابهم من أن يمارسوا مهامهم بحرية”، على حد قول كوسيانيتش.

وذكرت المفوضية بأن تركيا هي عضو في مجلس أوروبا، ولا تزال شريكاً هاماً لأوروبا ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد.